الرياض 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسدعت وزارة التعليم المرشحين مبدئياً لشغل (11547) وظيفةً تعليميةً للعام الدراسي 1444هـ وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية للاطلاع على نتائج الترشيح المبدئي عن طريق الدخول عبر حساب المتقدم في نظام "جدارة" الإلكتروني بمنصة "مسار".وأكَّدَت الوزارة أنَّ هذا الإعلانَ يأتي تمهيداً لاختيار المرشحين نهائياً بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظائف، ومنها المقابلة الشخصية والفحص الطبي المعتمد لدى إدارات التعليم في مقر الوظيفة خلال المدة من 16 - 27 / 1 / 1444هـ.// انتهى //23:18ت م0164