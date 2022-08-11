واشنطن 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسناقشت الولايات المتحدة وفيتنام، سبلَ استمرار التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة النظيفة وتطوير سوق الطاقة، والحفاظ على الطاقة وكفاءتها ونقل وتخزين الطاقة والخطوات اللازمة لانتقال الطاقة الذي سيحقق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.جاء ذلك في بيان صحفي اليوم أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، في ختام الحوار المشترك الرابع بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية فيتنام حول أمن الطاقة.وبحث الأطراف- بحسب البيان- مستقبلَ تقنيات الطاقة النظيفة المتقدمة مثل الرياح البحرية، والطاقة النووية، والهيدروجين، والمركبات الكهربائية، وتخزين طاقة البطاريات، بالإضافة إلى نظر فيتنام في دور الغاز الطبيعي المسال.//انتهى//23:24ت م0165