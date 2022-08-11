القاهرة ١٣ محرم 1444 هـ الموافق ١١ أغسطس 2022 م واستغلَّبَ فريقُ الإسماعيلي على ضيفه فريق الاتحاد السكندري بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب الإسماعيلية، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الـ 30 من مسابقة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 36 نقطةً في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 33 نقطةً في المركز الثالث عشر.// انتهى //23:24ت م0166