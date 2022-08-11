القاهرة 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسفازَ فريق الأهلي على نظيره المصري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على إستاد برج العرب ضمن الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.وبهذه النتيجة ارتفعَ رصيد الأهلي إلى 62 نقطةً في المركز الثالث بينما توقَّفَ رصيد المصري عند النقطة 33 في المركز الـ11 بترتيب الدوري المصري.وفى منافسات الجولة ذاتها تعادل فريق فيوتشر أمام مضيفه سموحة بهدف مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 49 نقطةً محافظاً على مركزه الرابع بجدول ترتيب الدورى، وسموحة إلى 42 نقطةً فى المركز السادسكما تعادل فريق الجونة أمام مضيفه المقاولون العرب سلبياً ليرتفع رصيد الجونة إلى 28 نقطةً فى المركز الخامس عشر،والمقاولون العرب إلى 26 نقطةً فى المركز السابع عشر وقبل الأخير.// انتهى //23:30ت م0168