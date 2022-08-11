القاهرة 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسنظَّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية اليوم احتفاليةً بمناسبة "يوم الشباب العربي" و"اليوم الدولي للشباب".وشاركَ في الاحتفالية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة، ومساعد وزير الشباب والرياضة المصري ممثل رئيس الدورة الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الدكتور عبدالله الباطش، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، والمندوبون الدائمون للدول العربية لدى الجامعة، وعددٌ من السفراء الأجانب وممثلو المنظمات التابعة للأمم المتحدة.وطالب وزير الشباب والرياضة المصري رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الدكتور أشرف صبحي، في كلمة مسجلة خلال الاحتفالية، بضرورة بذل المزيد من الجهد لإطلاق قدرات الشباب العربي، وتشجيع قيادات الشباب العربي التي تدعم التعاون بين الدول العربية.فيما أكدت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة- في كلمتها- التمسك بناصية العلوم والمعارف العصرية للسير في ركب الحضارة في مختلف المجالات العلمية والتقنية والثقافية والاجتماعية.وكُرِّمَ - خلال الاحتفال- عددٌ من الشباب العربي من كلٍّ من المملكة ومصر والكويت والأردن، حيث فاز بالمركز الأول لجائزة التميز للشباب مشروع "تصنيع آلات موسيقية من مخلفات القمامة" للشاب فادي بولس، والشاب ستيفين إيهاب سدراك من مصر.وفاز بالمركز الثاني للجائزة مبادرة "عائلة شغف" للشابة آسيل زياد من الأردن، وحصلت الشابة السعودية ابتسام بنت فاضل العنزي من المملكة على المركز الثالث عن مبادرة "ساعة لصحتك".//انتهى//23:43ت م0169