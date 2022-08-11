نيويورك 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسسجَّلَت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.وأغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي منخفضًا 2.97 نقطة، بمقدار 0.07%، ليغلق عند 4207.27 نقطةً, وانخفض المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 74.90 نقطة، إلى 0.58%، ليغلق عند 12779.91 نقطةً.وسجَّل المؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعًا 27.16 نقطةً، بمقدار 0.08% ليغلق عند 33336.67 نقطة.//انتهى//23:44ت م0170