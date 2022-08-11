نيويورك 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسأفادت الأمم المتحدة بتلقي ما يقرب من 23 مليون شخص في أفغانستان على الأقل مساعدات إنسانية، بين يناير ويونيو 2022.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، أن الشركاء في المجال الإنساني وصلوا في أعقاب الزلزال الذي ضرب المنطقة الجنوبية الشرقية من أفغانستان في 22 يونيو، إلى 85,000 شخص، وقدموا لهم الغذاء والمأوى في حالات الطوارئ والرعاية الصحية وغيرها من المساعدات الحيوية.وأشار دوجاريك، إلى أنه على الرغم من الاستجابة الهائلة تلك، فإن حجم الاحتياجات في أفغانستان يفوق بكثير قدرة الشركاء في المجال الإنساني.//انتهى//23:58ت م0173