غزة 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واسفتحت زوارق بحرية الاحتلال الصهيوني الغاشم، مساء الخميس، نيران أسلحتها الرشاشة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة تجاه الصيادين جنوبي قطاع غزة.وقالت مصادر محلية ، إن جنود بحرية الاحتلال المتمركزين في عرض بحر محافظة رفح جنوباً فتحوا وبكثافة نيران أسلحتهم الرشاشة، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة تجاه مراكب الصيادين العاملين في بحر المحافظة وأجبروهم عنوة على مغادرة البحر.وكانت بحرية الاحتلال الصهيوني الغاشم قد أطلقت في وقت سابق، نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر شمال قطاع غزة.//انتهى//01:13ت م0006