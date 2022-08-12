الرياض 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واسحققت المنتخبات السعودية المشاركة في دورة الألعاب الرياضية الخامسة للتضامن الإسلامي " قونية 2021 " أمس 5 ميداليات ليصبح مجموع ما حققته حتى الآن 12 ميدالية ( ذهبية واحدة وسبع فضيات وأربع برونزيات ).ونال الرباع السعودي منصور آل سليم ذهبية الخطف وفضيتي النتر والمجموع لمنافسات وزن 55 كجم، حيث توجه سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس البعثة السعودية المشاركة في الدورة الإسلامية، وجاء تحقيق آل سليم للميداليات، بعد أن رفع 115 كجم في الخطف، و 137 كجم في النتر، و 252 نقطة في المجموع.وفي منافسات كرة الطاولة حقق لاعبو المنتخب السعودي علي الخضراوي وعبدالعزيز بوشليبي وخالد الشريف وتركي المطيري الميدالية الفضية لمنافسات الفرق عقب خسارتهم من إيران في نهائي المسابقة بنتيجة 3-0. وفي التايكوندو أحرز اللاعب علي المبروك الميدالية البرونزية لمنافسات وزن تحت 80 كجم عقب خسارته في نصف النهائي أمام التركي حسين تاركال بنتيجة 7-8.وتابع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي أمس الخميس عدداً من منافسات الدورة وتوج القيرغيزستاني ارانز اكمالتالييف بذهبية وزن 70 كجم ضمن منافسات المصارعة، والمغربية سكينة صهيب بذهبية وزن تحت 46 كجم في التايكوندو.وفي منافسات القوى تأهل فريق التتابع السعودي 4×100م والمكون من عبدالله أبكر ومحمد داود وأحمد المرواني وفهاد السبيعي إلى نهائي سباق 100م الذي سيقام عند الساعة 6:40 من مساء اليوم ؛ بعد أن حلولهم ثالثاً في نصف النهائي بزمن 40.12 ثانية.وفي نهائي مسابقة إطاحة المطرقة، حل لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى محمد الدبيسي بالمركز الثامن بعد أن رمى لمسافة 62.30م.يذكر أن منافسات ألعاب القوى أمس، شهدت تتويج العدائين يوسف مسرحي ومازن الياسين بفضية وبرونزية سباق 400م . وفي منافسات الرماية اختتم رماة الأخضر مشاركتهم في الدورة بحلول فيصل الدعجاني في المركز الخامس عشر بمجموع 116 من أصل 125 طبقاً ، ومحمد الشريدة بالمركز الـ20 بعد أن رمى 114 طبقاً ، وفهد المطيري بالمركز الـ25 بمجموع 110 أطباق.وأنهت لاعبة المنتخب السعودي لرفع الأثقال منيرة عبدالله مشاركتها في الدورة، بحلولها رابعاً في منافسات وزن 49 كجم بمجموع 108 نقطة في أول مشاركة خارجية لها، وجاءت زميلتها غادة الطاسان رابعاً في منافسات وزن (45) بمجموع 102 نقطة.وحل السباح البارالمبي تركي الحربي بالمركز الخامس في نهائي سباق 100م حرة بزمن 1.10.39 دقيقة، وكان الحربي قد تأهل للنهائي بنيله المركز الثالث في نصف النهائي بزمن 1.09.18 دقيقة، فيما جاء زميله إبراهيم المرزوقي سادساً بزمن 1.58.64 دقيقة. وبذلك اختتم أخضر السباحة البارالمبي مشاركته بالدورة.وفي منافسات اليوم يدخل الرباع السعودي سراج آل سليم المنافسة بقوة على الميداليات الثلاث لوزن 61 كجم عند الحادية عشرة صباحاً، فيما يطمح زميله نواف المزيدي للفوز في إحدى ميداليات وزن 67 كجم عند الثانية ظهراً. وستشهد منافسات اليوم تسجيل المشاركة الأولى للرباعة العنود الشهري في وزن 59 كجم عند الرابعة والنصف عصراً.وفي كرة اليد يبحث المنتخب السعودي عن تعزيز صدارته للمجموعة الأولى عندما يلاقي نظيره القطري الذي يملك الرصيد ذاته بنقطتين كوصيف للمجموعة وذلك عند الحادية عشرة من صباح اليوم. وكان الأخضر قد فاز في أولى مبارياته أمس على نظيره المغربي بنتيجة 29-25. يذكر أن المجموعة الأولى تضم السعودية وقطر والمغرب، وتضم الثانية إيران متصدر المجموعة والوصيف تركيا والمنتخب الأذربيجاني الذي خرج من منافسات الدورة.ويدشن المنتخب السعودي للمصارعة عند الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم، مشاركته في منافسات المصارعة الرومانية بفريق مكون من حسن برناوي (72 كجم) ومسفر السبيعي (63 كجم) وإبراهيم فلاته (97 كجم). ويختتم لاعبو المنتخب السعودي لألعاب القوى مشاركتهم في الدورة اليوم بتواجد حمود العلواني في نهائي الوثب الطويل عند الساعة 5:50 مساءً، ومشاركة فريق التتابع يوسف مسرحي ومازن الياسين وإبراهيم فتيني ومحمد المعاوي في نهائي سباق 4×400م عند السابعة مساءً.ويدشن لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو أحمد المولد مشاركته بالدورة بالتواجد في منافسات مسابقة 74 كجم عند التاسعة صباحاً.// انتهى //03:40ت م0008