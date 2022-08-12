المدينة المنورة 14 محرم 1444هـ الموافق 12 أغسطس 2022م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت أتربة مثارة وأمطار رعدية , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر، تبدأ الساعة الـ 12 ظهرا وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساء .// انتهى //06:38ت م0013