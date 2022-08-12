عام / "المركز الوطني للأرصاد" : أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
الجمعة 1444/1/14 هـ الموافق 2022/08/12 م واس
المدينة المنورة 14 محرم 1444هـ الموافق 12 أغسطس 2022م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت أتربة مثارة وأمطار رعدية , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر، تبدأ الساعة الـ 12 ظهرا وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساء .
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