إسلام آباد 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات رئيس الوزراء شهباز شريف الذي أكد حرص باكستان على تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.واهتمت بتصريحات وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري الذي أكد التزام بلاده بالتعاون مع منظمة "شنغهاي للتعاون" لمكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة.وتابعت الجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الدفاع المدني لمساعدة المتضررين من الفيضانات والسيول في مناطق مختلفة من باكستان.وتطرقت إلى استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد الباكستاني، وخاصة الروبية التي شهدت ارتفاعاً مستمراً في قيمتها منذ الأسبوع الماضي مقابل العملات الأجنبية.وتناقلت صحف الجمعة متفرقات منها، متابعة تطورات الوضع السياسي في العراق، وتبني تنظيم داعش الإرهابي عملية اغتيال الشيخ رحيم الله حقاني، وهو من رجال الدين البارزين في أفغانستان، ومقتل 42 جندياً في مالي جراء هجوم شنته عناصر تابعة لتنظيم داعش، وتكثيف سلطات الصحة الصينية جهودها لمكافحة انتشار فيروس "لانجا" الجديد الذي أصاب العشرات من الصينيين.// انتهى //06:56ت م0015