المدينة المنورة 14 محرم 1444هـ الموافق 12 أغسطس 2022م واسنفذ القسم النسائي بوقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة برنامج " تصحيح التلاوة ومراجعة القرآن الكريم كاملا " ضمن البرامج الصيفية المكثفة للوقف وذلك بمقر الوقف بالمدينة المنورة .ويهدف البرنامج الذي يعنى بتصحيح الأداء القرآني للنساء بمشاركة 800 مشاركة ، إلى تمكين النساء من القراءة الصحيحة للقرآن الكريم من سورة الفاتحة إلى سورة الناس وفق الأحكام التجويدية المعلومة .// انتهى //07:03ت م0016