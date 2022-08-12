عام / وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة ينفذ برنامج تصحيح التلاوة ومراجعة القرآن الكريم كاملا
الجمعة 1444/1/14 هـ الموافق 2022/08/12 م واس
المدينة المنورة 14 محرم 1444هـ الموافق 12 أغسطس 2022م واس
نفذ القسم النسائي بوقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة برنامج " تصحيح التلاوة ومراجعة القرآن الكريم كاملا " ضمن البرامج الصيفية المكثفة للوقف وذلك بمقر الوقف بالمدينة المنورة .
ويهدف البرنامج الذي يعنى بتصحيح الأداء القرآني للنساء بمشاركة 800 مشاركة ، إلى تمكين النساء من القراءة الصحيحة للقرآن الكريم من سورة الفاتحة إلى سورة الناس وفق الأحكام التجويدية المعلومة .
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