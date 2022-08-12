عام / كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 128 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا
الجمعة 1444/1/14 هـ الموافق 2022/08/12 م واس
سيئول 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واس
سجلت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة 128714 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 21 مليونا و111 ألفا و840 ، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وأوضحت الوكالة تسجيل 58 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 25 ألفا و 499 حالة.
// انتهى //
07:13ت م
0017