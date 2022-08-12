طوكيو 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واسصعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 66ر660 نقطة أو ما يعادل 37ر2% ليصل إلى 99ر28479 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 37ر35 نقطة، أو83ر1% ، ليصل إلى 02ر1969 نقطة.// انتهى //07:33ت م0018