القاهرة 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم موافقة مجلس الوزراء المصري على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال، وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين، ودعم قطاع الصناعة.وأشارت إلى الاتصال المرئي الذي أجراه وزير الخارجية المصري، الرئيس المعين للدورة (27) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيُّر المناخ سامح شكري، بمبعوث المناخ الصيني شي شينهوا، وتناول سبل التعاون المشترك.وتابعت صحف الجمعة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى من ناحية باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وتحدثت عن المظاهرات الحاشدة التي ستنطلق اليوم لجماهير القوى المدنية والديمقراطية والاتحادات والنقابات المهنية في العراق للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.// انتهى //09:08ت م0019