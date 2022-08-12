تونس 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، المحادثات التي أجرتها رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، مع مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي، رانية بيخعازي، تناولت الوضع الاقتصادي والاجتماعي بتونس والحاجة إلى تفعيل الحوار الاجتماعي بين الأطراف الاجتماعية من أجل المضي قدماً نحو تحقيق الإصلاحات الضرورية لتجاوز الصعوبات التي تمر بها تونس.وأوردت تأكيد الخبير لدى صندوق النقد الدولي المختص في السياسات الجبائية باتريك بوتي، لدى لقائه وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، التزام الصندوق بدعم تونس في إصلاح المنظومة الجبائية.ورصدت صحف الجمعة إعلان مسؤولون ليبيون وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، عن دعمهم لإعادة توحيد الجيش الليبي بالتزامن مع الذكرى الثانية والثمانين لتأسيسه، موردة تأكيد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في كلمة له خلال احتفال بهذه الذكرى في العاصمة طرابلس :"إنه لا بديل عن إعادة بناء المؤسسة العسكرية ليكون ولاؤها لله ثم للوطن والشعب والحياد السياسي".وتابعت في شأن العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية دعوات العشرات من المنظمات الحقوقية إلى تدخل عاجل وفوري المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة لتفعيل دورها في وضع حد نهائي لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وإجبارها على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.وتناولت صحف تونس اعلان الجيش الأمريكي تنفيذ هجوم صاروخي في وسط الصومال أسفر عن مقتل أربعة عناصر من جماعة الشباب الإرهابية، ومطالبة فرنسا من ايطاليا والسويد طائرات اطفاء لمواجهة الحرائق التي تجددت في جنوب غرب فرنسا، وأدت إلى تدمير 6 آلاف هكتار من غابات الصنوبر منذ يوم الثلاثاء وإجلاء آلاف الأشخاص.// انتهى //10:42ت م0020