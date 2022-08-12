كوالالمبور 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واساستقبل السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا اليوم، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الذي يزور كوالالمبور حاليًا.وجرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجالات، لاسيما تعزيز الاستثمارات، واقتصاد ما بعد جائحة كورونا، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //12:04ت م0025