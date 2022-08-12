نجران 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واسنفّذت الغرفة التجارية الصناعية بنجران بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أمس، ورشة عمل افتراضية بعنوان "البرنامج الوطني للسكن الجماعي للأفراد والفرص الاستثمارية".وتناولت الورشة عدداً من المحاور من أهمها، نشاطات قطاع السكن الجماعي للأفراد، وماهيته، وكيفية إصدار رخصة، والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع.// انتهى //12:36ت م0027