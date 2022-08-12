اقتصادي / غرفة نجران تنفذ ورشة عمل عن البرنامج الوطني للسكن الجماعي
الجمعة 1444/1/14 هـ الموافق 2022/08/12 م واس
نجران 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واس
نفّذت الغرفة التجارية الصناعية بنجران بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أمس، ورشة عمل افتراضية بعنوان "البرنامج الوطني للسكن الجماعي للأفراد والفرص الاستثمارية".
وتناولت الورشة عدداً من المحاور من أهمها، نشاطات قطاع السكن الجماعي للأفراد، وماهيته، وكيفية إصدار رخصة، والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع.
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12:36ت م
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