الرياض 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واساستضافت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع " موهبة"، حفل "ملتقى رابطة موهبة" في مقر المؤسسة بالرياض، بحضور معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير بن محمود الدسوقي، ورئيس مجلس إدارة موهبة فيصل الدويش، والأمين العام المكلف لموهبة الدكتورة آمال الهزاع ، ونواب الأمين العام، و400 من أعضاء الرابطة .وأشاد الدويش بما قدمته رابطة الموهوبين لخدمة أعضائها، مقدماً شكره لمجلس إدارة الرابطة السابق، ومتمنياً كل النجاح والتوفيق للمجلس الجديد.وبين في كلمته أن موهبة خلال ربع قرن تعمل على تحقيق رؤيتها وتجسيد رسالتها، وبناء منهجيتها في اكتشاف الموهوبين والمبدعين، للوصول إلى المرحلة الراهنة، مرحلة الاستثمار في الطاقات الشابة السعودية الممكنة، الممثلة اليوم بأعضاء رابطة موهبة.وأكد أن الرابطة وأعضاءها، يحظون بدعم المؤسسة منذ تدشين الرابطة في فيراير 2019، برعاية معالي وزير التعليم، مشيراً إلى أهمية الدور الريادي للرابطة وأعضائها.وأشاد رئيس مجلس إدارة موهبة بقدرات أعضاء رابطة موهبة التي جعلتهم منافسين عالمياً، مشدداً على تطلع الجميع إلى دور فاعل لأعضاء الرابطة، من خلال التواصل فيما بينهم، وتبادل الخبرات والتجارب والمبادرات لقيادة القطاعات التنموية، وريادة الأعمال، وتشكيلالمستقبل؛ سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرامجها التنفيذية ومشاريعها التنموية.من جانبها أوضحت الدكتورة آمال الهزاع أن الرابطة برهنت على نجاحها خلال عمرها القصير، وحققت العديد من المنجزات، من خلال كونها منصة لتبادل الخبرات بين أعضائها.وأضافت الدكتورة الهزاع أن تدشين رابطة موهبة منذ 4 سنوات، جاء تتويجاً لجهود المؤسسة في دعم طلابها، والإسهام في تعزيز التواصل بين الموهوبين، لتبادل الخبرات وتقديم الاستشارات، وتوفير فرص تعاونية وتطوعية.وتضمن حفل ملتقى رابطة موهبة، عرض إنجازات رابطة موهبة، وخدماتها، وجلسة نقاش تناولت حواراً مع مجموعة من أعضاء رابطة موهبة، أدارها نائب الأمين العام للتواصل المؤسسي وتطوير الأعمال دكتور نزيه العثماني، ودارت حول قصص نجاحهم كرواد أعمال، وباحثين، وخريجي أفضل الجامعات العالمية، وتجربتهم مع موهبة، ونصائحهم لزملائهم.وخلال حفل رابطة موهبة، دشنت الأمين العام المكلف لمؤسسة موهبة، وعضو مجلس إدارة الرابطة السابق أحمد بايونس ، منصة "يامر"؛ تحقيقاً لقيم التشارك التي تعتمدها موهبة والرابطة، لضمان نمو واستدامة العمل، وتطوير مهارات أعضاء الرابطة، وتعزيز التواصل بين أعضاء الرابطة ومشاركتهم الفعالة.// انتهى //12:47ت م0029