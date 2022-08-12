ولنجتون 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واسهرع رجال الإنقاذ في نيوزيلندا اليوم لإنقاذ عشرة دلافين جانحة على الشاطئ, لغمرهم بالماء حتى يأتي المد، على أمل إعادتهم إلى البحر.وأوضحت وزارة الحفاظ على البيئة النيوزلندية أن الدلافين تقطعت بهم السبل في خليج اكانيوها بجزيرة وايهيكي قبالة مدينة أوكلاند, مع استمرار عملية إنقاذهم بمساعدة المتطوعين ومنظمات إنقاذ الحيتان والدلافين.ولا يزال سبب جنوح الكائنات البحرية على الشواطئ لغزا لعلماء الإحياء البحرية.يذكر أن نيوزيلندا تسجل أعلى معدل جنوح للدلافين والحيتان في العالم حيث تصل مئات الثدييات إلى شواطئها كل عام.// انتهى //13:03ت م0032