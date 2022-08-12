كيغالي 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واسالتقى الرئيس الرواندي بول كاغامي، بالعاصمة كيغالي، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.وتناول الجانبان خلال اللقاء العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية، ورواندا، وكيفية الحد من التوترات والعنف المستمر في المنطقة.وقد وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، إلى العاصمة الرواندية كيغالي، المحطة الثالثة والأخيرة، من جولة أفريقية بدأها من جمهورية جنوب أفريقيا ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية.// انتهى //13:03ت م0033