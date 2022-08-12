جيزان 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول، على مدينة جيزان ومحافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا ،وضمد وعدد من المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 ليلًا.// انتهى //13:22ت م0034