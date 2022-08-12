انجامينا 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واسالتقى الرئيس التشادي الفريق محمد إدريس ديبي اتنو، بالعاصمة انجامينا، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.وتناول اللقاء وفق موقع رئاسة جمهورية تشاد اليوم، موضوع اللاجئين الذين يعيشون في أراضيها، ومسألة دعم المجتمعات المضيفة.كما تحادث الرئيس التشادي، مع المدير العام لوكالة أمن وسلامة الملاحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر محمد موسى، حول الصعوبات التي واجهتها الوكالة خلال فترة وباء كورونا وتجهيز وتنظيم مرافق الطيران في الدول الأعضاء .// انتهى //13:49ت م0036