وارسو 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واسسلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس معدات طبية لدعم اللاجئين من أوكرانيا إلى جمهورية بولندا، وذلك في إطار منحة المملكة البالغة 10 ملايين دولار أمريكي التي خُصص منها 5 ملايين دولار قُدمت عبر المركز لمنظمة الصحة العالمية لدعم اللاجئين من أوكرانيا.وجرت مراسم التسليم في مدينة رزيسكو البولندية، بحضور معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح، فيما حضر من الجانب البولندي ممثلي وزارة الصحة والصليب الأحمر إلى جانب ممثلي منظمة الصحة العالمية.وأوضح الدكتور الربيعة في مؤتمر صحفي حظي بتغطية معظم وسائل الإعلام البولندية والدولية أن المعدات التي تم تسليمها تستهدف دعم الطواقم الطبية التي تعمل في استقبال اللاجئين القادمين من أوكرانيا إلى بولندا، مشيراً إلى أن تلك المنحة تجسد حرص المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على تقديم العون للاجئين أينما كانوا للتخفيف من معاناتهم.وأعرب معاليه عن اعتزازه بالعلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية بين مركز الملك سلمان للإغاثة ومنظمة الصحة العالمية التي أسهمت في خدمة الملايين من المحتاجين واللاجئين حول العالم.//انتهى//13:55ت م0037