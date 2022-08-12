فاليتا 14 محرم 1444هـ الموافق 12 أغسطس 2022م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية مالطا إيان بورج، وذلك في مقر وزارة الخارجية المالطية.وعقد الوزيران جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات بين المملكة ومالطا وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء وجلسة المباحثات، نائب سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا فيصل بن حنيف القحطاني، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //13:57ت م0038