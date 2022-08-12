مكة المكرمة 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واسنفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود.وأوضح مساعد الرئيس العام وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، أن الوكالة تشرف على الأعمال الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها بالتكامل والتنسيق مع مختلف وكالات الرئاسة المتخصصة وبعض الجهات ذات العلاقة بالمسجد الحرام مبينًا أنه يقوم على تنفيذها فريق فني متخصص مؤهل حيث يتم تنفيذ أعمال الصيانة بأساليب متطورة حديثة، مع تحري الفريق الفني أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز .وأشار إلى استخدام أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية وبأساليب متطورة وطرق احترافية في تنفيذ الأعمال الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها.// انتهى //14:40ت م0046