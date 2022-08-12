مكة المكرمة 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واسالتقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أمس بالداعيات والمعينات حديثاً في قطاع الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، وذلك خلال زيارته للفرع بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة.وأوصى معاليه الداعيات خلال اللقاء الذي جاء عقب تدشينه الخطة الدعوية للفرع للعام الجاري 1444هــ، الداعيات بالتحلي بالنهج النبوي في الأخلاق والسلوك والتعامل ونشر القيم، وأهمية التسلح بالعلم الشرعي والأخذ عن العلماء الموثوق بعلمهم، مشدداً على أهمية الدور الذي تضطلع به الداعية في حماية الأسرة التي هي أساس المجتمع ضمن رسالة وهدف سامي لحمايته في أمنه واستقراره وتعزيز اللحمة الوطنية والانتماء في نفوس المجتمع، والالتفاف حول ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة.ورحب معاليه بالداعيات الجدد التي تم تعيينهن ضمن خطة الوزارة لتمكين المرأة السعودية التي تواكب رؤية 2030، مشيراً إلى أن الوزارة أولت جانب تمكين المرأة السعودية من المشاركة في الدعوة إلى الله وتوعية المجتمع وإرشاده وفق اختصاصاتها عناية خاصة تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة وفق توجيهات القيادة الرشيدة.وكشف معالي وزير الشؤون الإسلامية في ختام اللقاء عن سعي الوزارة للتوسع في تعيين الداعيات وتنظيم دورات متخصصه لهن في مختلف المجالات التي تخدم رسالتهن، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل وفق منظومة وخطة إستراتيجية دقيقة تضمن تصحيح مسار الدعوة في أوساط النساء وتجنب الاجتهادات التي قد تضر بالدعوة.يذكر أن الخطة الدعوية التي دشنها معالي الوزير آل الشيخ " تستهدف تنفيذ أكثر من 52 ألف برنامج دعوي خلال العام في جميع محافظات ومراكز المنطقة والمواقيت ومساجدها بزيادة فاقت الخمس أضعاف عن العام الماضي، وتتنوع ما بين محاضرات وكلمات وندوات في الأمن الفكري والسلوك والمعاملات وتوعية المعتمرين والحجاج، بالإضافة إلى إطلاق برامج متخصصة في تعزيز اللحمة الوطنية ومواكبة المناسبات الوطنية لغرس قيم الانتماء والمواطنة لدى مختلف شرائح المجتمع.// انتهى //14:48ت م0047