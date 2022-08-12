عرعر 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واساعتمد المساعد للشؤون التعليمية بتعليم الحدود الشمالية عباس العنزي إجراءات حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي ١٤٤٤هـ ،في جميع المراحل الدراسية بالمنطقة.وأوضحت إدارة التعليم بالحدود الشمالية أن إجراءات النقل الداخلي كانت وفق اللائحة الوزارية المعتمدة من وزارة التعليم ووفقًا للاحتياج في الميدان التعليمي والذي يُسهم في انطلاقة مثالية للعام الدراسي الجديد، حيث بلغ عدد المتقدمين للحركة 1486 معلمًا ومعلمة فيما نقل 921 معلمًا ومعلمة بنسبة مئوية بلغت 62٪ .وأكدت إدارة التعليم أن نتائج الحركة متاحة عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام "نور"، وآخر موعد لاستقبال التظلمات 1444/1/15هـ ـ وذلك عبر نظام نور، مبينة أن إخلاء الطرف للمنقولين والمنقولات سيكون إلكترونياً في نظام فارس من خلال حساب مديري ومديرات المدارس.// انتهى //16:34ت م0051