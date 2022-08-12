المدينة المنورة 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووداي الفرع والعلا والعيص وخيبر، تستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم .// انتهى //16:34ت م0053