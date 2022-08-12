مكة المكرمة في 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واسوقعت الكُليَّة التطبيقية بجامعة أم القرى أمس 7 شراكات مهنية تعاونية مع عدَّة جهات متخصصة في علوم البصريَّات والمحاماة والفندقة؛ إضافةً إلى الأعمال الخيريَّة ورعاية الأيتام، وذلك امتدادًا للشَّراكات التي وقعتها الكلية مؤخرًا خلال العام الجامعي المنصرم والتي بلغت في مجملها حتى الآن أكثر من 16 جهة بهدف تغطية البرامج التي تقدمها الكُليَّة ، بحضور وكيل جامعة أم القرى للشُّؤون التَّعليميَّة الدكتور عامر بن عوض الزائدي وذلك بمقر الجامعة بالعابديَّة.وبين عميد الكلية التطبيقية الدكتور صالح بن عبدالله الفريح أن نطاق التَّعاون يشتمل على مجال التَّدريب الميداني، والتَّوظيف من خلال استقطاب الخريجين، وكذلك التَّعاون في استحداث البرامج التدريبية والتأهيلية والدبلومات، إلى جانب بناء الخطط والمقررات الدراسية، والدعم بتقديم الاستشارات العلميَّة والمهنيَّة لافتا النظر إلى أن الشراكات تخدم بشكل مباشر الطَّلبة الملتحقين بدبلومات رعاية الأيتام، وفني بصريات، ومساعد قانوني، إضافةً إلى دبلوم الطَّهي، والموارد البشريَّة، والمحاسبة، والتَّسويق التَّطبيقي، وكذلك دبلوم جودة وسلامة الغذاء.// انتهى //16:35ت م0055