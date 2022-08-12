تبوك 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واس‏وقف معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إيهاب بن غازي الحشاني وأمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف أمس ، على عدد من مشاريع الأمانة الخدمية والتنموية بمدينة تبوك ، للاطلاع على سير الأعمال في المشاريع الجاري تنفيذها والقائمة بالمنطقة .وعقد اجتماعاً بقاعة المؤتمرات التابعة لأمانة تبوك، بأمين المنطقة ووكلاء الأمانة ورؤساء البلديات التابعة و مدير فرع الشركة الوطنية للإسكان ، والاطلاع على عرض مرئي اشتمل على نبدة عن المنطقة، والخطة الإستراتيجية للأمانة وسير الأدء في برامجها التنفيذية (التخطيط المكاني وتحسين المشهد الحضري، تطوير البنية التحتية، والخصخصة والاستدامة المالية، والتطوير المالي، والتحول الذكي للأعمال والبيانات، والتراخيص والامتثال والإسكان والتطوير العقاري)، ومناقشة التحديات والحلول والدعم المطلوب لتحقيق رؤية الأمانة في تقديم خدمات بلدية متميزة ومستدامة لمجتمع منطقة تبوك .وجرى متابعة سير العمل بمشاريع الأنفاق والسفلتة والإنارة ، والمشاريع القائمة بالحديقة المركزية ، ومخططات تطوير وسط البلد التي تهدف إلى تحسين وتأهيل المجاورات السكنية بما يتماشى مع البيئة العمرانية وفق تصميم مستدام وجاذب وتوفر فراغات مفتوحة ووصول شامل، ووقف على نطاق البلديات الفرعية بشمال وجنوب مدينة تبوك بالإضافة للإطلاع على جهود الأمانة في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بشكل مستدام .وفي ختام الزيارة وجه الحشاني باعتماد أفضل الأساليب في إدارة خدمات القطاع البلدي والسكني بمنطقة تبوك وتعزيز جودة الحياة فيها واستدامتها.// انتهى //16:36ت م0057