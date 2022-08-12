حائل 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واسشهد بيت حائل التراثي في متنزه أجا بارك الترفيهي إقبالاً من الزوار من داخل مدينة حائل ومن مناطق المملكة ودول الخليج حيث افتتحه أمس الأول، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل.وأعلنت اللجنة المنظمة للفعاليات تجاوز أعداد الزوار حاجز سبعة آلاف زائر وزائرة في اليوم الثاني ، وتتضمن الفعاليات باقة من الأنشطة التراثية منها الأهازيج الشعبية وفعاليات البيت الحائلي بمشاركة فعاليات تراثية من محافظة عنيزة وتراثالمنطقة الشرقية وتنطلق فعاليات بيت حائل يومياً من الساعة 6 مساءً حتى 1 صباحاً ، ويهدف "بيت حائل" إلى التعريف الزوار بحياة الأجداد في مأكلهم وملبسهم ومسكنهم وحياتهم العامة.وقد عاش الجميع من مختلف الفئات العمرية خلال الفعاليات رحلة إلى الماضي.// انتهى //16:56ت م0060