الرياض 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واسأوضح مجلس الصحة الخليجي لدول مجلس التعاون أن المكملات الغذائية لها حاجات مختلفة بحسب الأعمار والحالات المرضية والنظام الغذائي، وأن معظم الناس لا يحتاجون إلى تناول المكملات الغذائية، ويمكن للاشخاص الحصول على جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجونها من خلال اتباع نظام غذائي صحي متوازن ولكن في بعض الحالات قد تحتاج لمكملات بحسب الحاجة.وبين أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، قد يحتاجون إلى تناول مكملات الفيتامينات (أ ، ج ، د) ولابد من التأكد من حاجتهم لهذه الفيتامينات بعد إجراء التحاليل اللازمة وأستشارة مختص، وأيضاً في بعض الحالات المرضية التي تؤثر على طريقة هضم الجسم للمواد الغذائية، مثل الحساسية من بعض الأطعمة أو مرض في الكبد أو المرارة أو الأمعاء أو البنكرياس.وحول من يتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا فقد يحتاجون إلى مكملات فيتامين (ب 12) .وأكد مجلس الصحة أن كبار السن قد يواجهون صعوبة في امتصاص فيتامين (ب 12) من الأطعمة، كما قد يحتاجون إلى فيتامين (د) مع تقدمهم في العمر.واختتم حديثه حول حاجة الحوامل للمكملات أنه عند التخطيط للحمل أو للحامل قد يوصي الطبيب على تناول الجرعة اليومية من (حمض الفوليك – 400 مغ) قبل الحمل بثلاثة أشهر وحتى الأسبوع الـ12 من الحمل، مشددا على أن على المرأة الحامل استشارة طبيبها عن المكملات الغذائية المناسبة لها قبل الشروع في تناول أي نوع منها.// انتهى //17:13ت م0061