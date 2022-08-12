القاهرة ١٤ محرم 1444 هـ الموافق ١٢ أغسطس 2022 م واسثمن سفير الشباب العربي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي محمد بن عايض الهاجري، جهود المملكة في دعم وتمكين الشباب في مختلف المجالات.وقال الهاجري، في تصريح ل "واس" اليوم بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام : إن المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تولي اهتماماً كبيراً بالشباب من خلال دعمهم وتمكينهم .وعد اليوم العالمي للشباب فرصة للاحتفاء بالإنجازات التي حققها الشباب السعودي في مختلف القطاعات والمجالات التي كان لها دور رئيس في إبراز الصورة المشرفة للمملكة في المحافل المحلية والعالمية بوصفهم عناصر فاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.وأشار سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن المملكة اتخذت مجموعة من الخطوات المهمة لتعزيز حضور الشباب وإشراكهم في صنع القرار، حيث تأسست المجالس الشبابية على مستوى إمارات مناطق المملكة، فضلاً عن الجمعيات التي تعنى بالشباب التي تعد بمثابة منصة لالتقاء الشباب، وتبادل الخبرات، واحتضان الأفكار والإبداعات.// انتهى //17:14ت م0062