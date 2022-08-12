الرياض 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واسوقّع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني ومنصة "Udacity" اتفاقية شراكة إستراتيجية لتقديم 80 برنامجاً مصغراً (Nanodegree) من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX، وذلك في إطار التكامل مع المنصات المحلية والعالمية لتمكين مختلف الجهات من الوصول إلى برامج تعليمية وتدريبية ذات جودة عالية ومتوافقة مع متطلبات سوق العمل المتسارعة.وتتكامل العديد من المنصات المحلية والعالمية مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX لتقديم برامج نوعية من خلال المنصة، منها منصة Coursera، ومنصة edx، ومنصة إثرائي، ومنصة kkux.وتعد منصة FutureX إحدى مبادرات المركز التي تهدف إلى حوكمة وتنظيم قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني عبر منظومة تعليمية إلكترونية متكاملة تتيح مسارات تعليمية وتدريبية تلبي احتياجات الجهات المستفيدة لتطوير مهارات منسوبيها عبر المنصة، علاوةً على تقديم FutureX لبيانات سير التعلّم للمتعلمين، وتوثيق الشهادات الصادرة من المنصات المحلية والعالمية لتكون قيمة مضافة للمتعلمين في جهة عملهم.وأكد نائب مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني للشراكات والاستثمار الدكتور بندر العامر على أهمية هذه الشراكة مع منصة "Udacity" كونها واحدة من أهم الشراكات الإستراتيجية، مضيفاً إلى أن منصة FutureX تعمل حالياً على التوسع في الشراكات مع مجموعة من المنصات المحلية والعالمية لإتاحة الوصول إلى تعليم إلكتروني موثوق ومتاح للجميع.من جانبه أوضح مدير الشراكات الإستراتيجية في يوداسيتي "Udacity" فرانك توماس، أن هذه الشراكة مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني ممثلاً في منصة FutureX قيمة كبيرة يمكن قياس أثرها من خلال مبادرات تطوير المهارات الرقمية والمهارات التي تهيئ الأفراد لسوق العمل، كما ستتيح لنا توسيع نطاق التعاون مع المركز للوصول إلى العديد من المستفيدين في المنطقة، ومن ثم تحقيق منافع كثيرة للأفراد والجهات في المملكة العربية السعودية.ويعمل المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تعزيز المحتوى المحلي وفق أفضل المعايير العالمية، كما يعمل على وضع تنظيمات وسياسات تضمن الاعتراف بجميع أنماط التعليم والتدريب الإلكتروني لإدراجه ضمن المناهج والبرامج الأكاديمية لدى المؤسسات التعليمية.// انتهى //17:14ت م0063