الدمام 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسيقيم الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية في الدمام على مسبح وزارة الرياضة (الصالة الخضراء) الدورة الرابعة للإنقاذ والسلامة المائية للرجال خلال الفترة من 27 أغسطس - 1 سبتمبر، بمجموع خمسين ساعة تدريبية بين عملي ونظري من الساعة 7.30 مساء حتى 12.30 صباحاً.ويقدم الدورة مدربون دوليون معتمدون من الاتحاد، بقيادة المحاضر الدولي الكابتن رامي الخرمي ويساعده الكابتن علي المنسف.وتمتاز الدورة بتمكين المتدرب للعمل كمنقذ معتمد ورسمي محلياً ودولياً ، ويمنح المتدرب شهادة صالحة لمدة سنتين تبدأ لحظة اجتيازه الدورة.// انتهى //17:28ت م0064