فيكتوريا 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم رئيس جمهورية سيشل ، وافل رام كالاوان، وذلك خلال زيارته الحالية لفكتوريا .وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين ، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة وغيرها ، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:29ت م0065