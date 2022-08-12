سياسي / رئيس دولة الإمارات يلتقي رئيس جمهورية سيشل
الجمعة 1444/1/14 هـ الموافق 2022/08/12 م واس
فيكتوريا 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واس
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم رئيس جمهورية سيشل ، وافل رام كالاوان، وذلك خلال زيارته الحالية لفكتوريا .
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين ، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة وغيرها ، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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17:29ت م
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