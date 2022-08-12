إسلام آباد 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري اليوم في مكتبه بمقر الوزارة في إسلام آباد بوزير خارجية جمهورية توغو روبرت دوسي، الذي يزور باكستان حالياً .وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين بلديهما، خاصة في المجالات السياسية والدبلوماسية والتجارية، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:13ت م0066