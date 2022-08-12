سياسي / وزير الخارجية الباكستاني يلتقي نظيره بجمهورية توغو
الجمعة 1444/1/14 هـ الموافق 2022/08/12 م واس
إسلام آباد 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واس
التقى وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري اليوم في مكتبه بمقر الوزارة في إسلام آباد بوزير خارجية جمهورية توغو روبرت دوسي، الذي يزور باكستان حالياً .
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين بلديهما، خاصة في المجالات السياسية والدبلوماسية والتجارية، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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19:13ت م
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