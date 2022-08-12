اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على ارتفاع
الجمعة 1444/1/14 هـ الموافق 2022/08/12 م واس
الرباط 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واس
أَغْلَقَتِ البورصةُ المغربيةُ - اليوم- على ارتفاع في التعاملات، حيث سجَّل مؤشرها الرئيسي مازي تقدماً بنسبة 0.66%، مسجلاً 12.162,75 نقطةً.
وتقدَّم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.67% ليستقر عند 986,8 نقطةً، فيما تقدَّم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.41% مسجلا 910,2 نقاط.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 73,03 مليون درهمٍ مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 630,92 مليار درهمٍ مغربي.
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20:59ت م
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