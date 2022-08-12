الرباط 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصةُ المغربيةُ - اليوم- على ارتفاع في التعاملات، حيث سجَّل مؤشرها الرئيسي مازي تقدماً بنسبة 0.66%، مسجلاً 12.162,75 نقطةً.وتقدَّم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.67% ليستقر عند 986,8 نقطةً، فيما تقدَّم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.41% مسجلا 910,2 نقاط.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 73,03 مليون درهمٍ مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 630,92 مليار درهمٍ مغربي.// انتهى //20:59ت م0068