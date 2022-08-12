بانكوك 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واسدشَّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع مكتب المستشار الإسلامي بسفارة المملكة لدى مملكة تايلند - اليوم - معرضَ "جسور" الذي يقام في المركز الإسلامي في بانكوك، تزامناً مع انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم التي تنظِّمها الوزارة على المستوى الوطني.ويهدف المعرض في نسخته الأولى لإبراز جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، ومناصرة قضاياهم، وتقديم المساعدات الإغاثية والطبية، والإسهام في محاربة الإرهاب، ونشر قيم الاعتدال والتسامح، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.كما يسلط الضوء على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي يعد الأكبر على مستوى العالم في طباعة المصحف الشريف، وتبيِّن قدراته التصنيعية وإمكانياته الإنتاجية، والتعريف بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره وإيضاح أهدافها ولوائحها الإجرائية، وعلى هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - لتوزيع التمور الفاخرة في جميع أنحاء العالم، إلى جانب عدد من الأركان المختلفة مثل القهوة السعودية، والخط العربي، وذلك بمشاركة خطاطين طوال أيام المعرض.كما يتضمن المعرض عروضا مرئية، ووسائل وتقنيات الكترونية حديثة، تحكي قصة المملكة العربية السعودية، وجهودها العالمية في خدمة الإنسانية، واهتمامها بموروثها الثقافي، والتعريف بإرثها التاريخي، من خلال معرضا هندسياً بتصاميم متنوعة تحاكي أنماط العمارة التاريخية في المملكة والتعريف بها.حضر مراسم افتتاح المعرض، القائم بالأعمال بسفارة المملكة في تايلند عصام بن صالح الجطيلي، وعدد من السفراء المعتمدين لدى مملكة تايلند، ونائب شيخ الإسلام الشيخ آرون بون شوم، ومدير المركز الإسلامي الجنرال دكتور ساماد مألوليم، وعدد من الشخصيات الإسلامية والإعلاميين.// انتهى //21:27ت م0069