الأمم المتحدة 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واسدانَ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشدَّة، الهجومَ الإرهابي الذي استهدفَ القواتِ المسلحةَ المالية في "تيسيت" بمنطقة أنسونغو يوم 7 أغسطس.وأفادَ المتحدثُ الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أنَّ الهجومَ أسفرَ عن عدد كبير من الضحايا وخسائر في الأرواح، مؤكداً التزام الأمم المتحدة من خلال بعثتها بدعم الجهود الرامية لاستعادة السلام والاستقرار في مالي.// انتهى //21:29ت م0070