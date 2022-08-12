الباحة 14محرم 1444هـ الموافق 12 اغسطس 2022م واسشَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ مع انعدام الرؤية بسبب الضباب بقطاع السراة شَمِلَتْ أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي, وبني حسن, والقرى, والمندق, والعقيق, والمخواة, وقلوة, والحجرة, والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهات المنطقة شملت رغدان, والحسام, والأمير مشاري, والثروة الوطني, والمنتزه الوطني, والشكران، والخلب, والفرشة, وشهبة, وطيبة الاسم، والشروق, والشوق, وذي عين, سال على إثرها عددٌ من الأودية والشعاب، وارتوتِ الأرضُ.جعلَها اللهُ سُقيا رحمةٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد.// انتهى //21:32ت م0071