الرياض 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واسكشفَ موسم الجيمرز– الحدث الأكبر للرياضات والألعاب الإلكترونية عالمياً – عن منح فريق فالكونز الرائد في مجال الرياضات والألعاب الإلكترونية في المملكة، مساحة مخصصة له على أرض الفعالية حتى نهاية الموسم.وأثبت الفريق السعودي، بعد حصوله على المركز الثاني ضمن بطولة Tom Clancy’s Rainbow Six Siege، إحدى بطولات النُخبة التي استضافها موسم الجيمرز، استحقاقه لهذا التقدير في عالم الرياضات والألعاب الإلكترونية. ويحظى الفريق بمنطقتين مخصصتين ضمن فعاليات موسم الجيمرز، الذي يجري يومياً في بوليفارد رياض سيتي إلى 8 سبتمبر المقبل.وتحتضن المنطقة الأولى فالكونز أرينا عدداً من بطولات الألعاب الإلكترونية ومقابلة مؤثري وصانعي المحتوى المفضَّلين لديهم من فريق فالكونز، إلى جانب عروض الطهي كإحد فعاليات الفريق الجانبية. ويُضاف إلى ذلك منطقة حي فالكون التي تضمُّ متجرًا لمعجبي فريق فالكونز والألعاب الإلكترونية ومركزاً للعب بأقوى أجهزة الحاسب الشخصي، ومتحفاً يستعرض جميع الإنجازات التي حقَّقَها فريق فالكونز، وأكاديمية "تعلَّم لتُصبح محترفاً"، ومنطقة البث المباشر التي يرتادها فريق فالكونز للبث عبر قنواتهم.وحول ذلك ، أبدى الفائز بكأس العالم الإلكترونية للعبة "فيفا" الرئيس التنفيذي لفريق فالكونز مساعد الدوسري، سعادته في المشاركة بهذا النجاح غير المسبوق لموسم الجيمرز، الذي يعدُّ موسماً استثنائياً على مستوى العالم على صعيد الرياضات الإلكترونية ، مؤكداً فخره بأن يكون فريقه جزءاً من أحدث المبادرات في هذا المجال، ويتطلع للقاء الجميع، يومياً من الساعة السادسة مساءً حتى منتصف الليل.يُذكر أن موسم الجيمرز هو حدث عالمي غير مسبوق للرياضات والألعاب الإلكترونية،ويُقام في بوليفارد رياض سيتي بمدينة الرياض، وتحمل هذه النسخة شعار "بوابتك إلى العالم القادم" وترتكز على 4 محاور رئيسية؛ منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم في "منافسات النخبة" بمجموع جوائز مالية يصل إلى 15 مليون دولار أمريكي، والعروض والأنشطة الترفيهية التي تصل إلى أكثر من ألف نشاط، والحفلات الموسيقية التي يقدِّمُها العديد من النجوم العالميين إلى جانب عدد من نجوم الموسيقى المحليين، و"قمة العالم القادم" التي تجمع قادة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية والخبراء من جميع أنحاء العالم.// انتهى //21:39ت م0073