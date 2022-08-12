الرياض 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واسعَدَّ أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري الاحتفالَ بيوم الشباب الدولي يوم 12 أغسطس 2022 فرصة سانحة لتشجيعهم على الإسهام بقوة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاهتمام بقضاياهم، والاستماع إلى آرائهم المختلفة، وتعزيز الشراكة معهم في أفكارهم ورؤاهم المستقبلية، ومساعدتهم في المشاركة المجتمعية لخدمة مجتمعاتهم، وزيادة وعيهم بالتحديات والصعوبات التي تواجههم وتنوير عقولهم، وتنمية ثقتهم بأنفسهم، وتقدير مواهبهم، ورفع مستوى الوعي العام بالمصاعب والتحديات التي تواجههم ومناقشتها؛بهدف إيجاد حلول ناجعة لها.وبيَّنَ التويجري أن هذه التظاهرة الدولية تأتي تأكيداً على أن الشباب هم شركاء في بناء المجتمعات وتطويرها، وهم من يقفون في الصفوف الأمامية للعمل من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع، ولا بد من تمكينهم من المشاركة في صنع القرارات وفي الحياة العامة، وإزالة أي عوائق منهجية تحول دون ذلك، مثل الحواجز القانونية والاجتماعية والثقافية التي تعوق مشاركتهم في صنع القرار، مؤكدًا أن الشباب هم ضمان المستقبل للمجتمعات، وعلينا تعزيز الاهتمام بهم لنضمن الاستفادة من قدراتهم في خدمة القضايا المجتمعية، ومناشداً هيئات وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر بوجه خاص أن تفتح المجال للشباب للانخراط في أعمالها الإنسانية.يذكر أنه في عام 1991م اجتمعت مجموعة شباب في النمسا وتحديدًا في فيينا في منتدى الشباب الذي أنشأته جمعية الأمم المتحدة وحينها تم الاتفاق على طرح فكرة يوم الشباب الدولي للاحتفال به كل عام في جميع دول العالم، وتشجيع الشباب وتوسيع الوعي الفكري والذاتي لهم، وفي عام 1998م في المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب تم الإعلان عن طلب وتوصية للأمم المتحدة بإقامة يوم دولي للشباب للاحتفال به، وجمعية الأمم المتحدة ردت على هذه التوصية بالموافقة في تاريخ السابع عشر من أغسطس عام 1999م ومنذ ذلك اليوم حتى يومنا هذا يجري الاحتفال بيوم الشباب العالمي كل عام؛بهدف التركيز على دورهم في المجتمع ومساعدتهم، وتكريم المتميزين منهم، وبدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال بأول يوم عالمي للشباب يوم 12 أغسطس 2000م.// انتهى //21:41ت م0074