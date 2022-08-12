بريدة 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واسأشاد ممثل وزارة الزراعة بجمهورية روسيا الاتحادية أكم ستيسنياغين، بمهرجان بريدة للتمور وبمشاركة الشباب والفتيات بفعاليات المهرجان المقامة فعالياتة بمدينة التمور ببريدة .جاء ذلك خلال زيارته للمهرجان - اليوم - ، مشيداً بساحة المزادات والأنشطة والفعاليات المصاحبة وبعمليات البيع والشراء وبكمية التمور الواردة للسوق، مثنياً على اهتمام المهرجان بالزراعة العضوية والصناعات التحويلية واستغلال وفرة التمور ، مقدماً شكره لوزارة البيئة والمياة والزراعة لتنظيمهم هذا الحدث الرائع.// انتهى //21:47ت م0075