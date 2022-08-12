عام / ممثل وزارة الزراعة الروسية يشيد بمهرجان بريدة للتمور
الجمعة 1444/1/14 هـ الموافق 2022/08/12 م واس
بريدة 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واس
أشاد ممثل وزارة الزراعة بجمهورية روسيا الاتحادية أكم ستيسنياغين، بمهرجان بريدة للتمور وبمشاركة الشباب والفتيات بفعاليات المهرجان المقامة فعالياتة بمدينة التمور ببريدة .
جاء ذلك خلال زيارته للمهرجان - اليوم - ، مشيداً بساحة المزادات والأنشطة والفعاليات المصاحبة وبعمليات البيع والشراء وبكمية التمور الواردة للسوق، مثنياً على اهتمام المهرجان بالزراعة العضوية والصناعات التحويلية واستغلال وفرة التمور ، مقدماً شكره لوزارة البيئة والمياة والزراعة لتنظيمهم هذا الحدث الرائع.
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21:47ت م
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