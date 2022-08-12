قونية 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واسرفعَ لاعبُ المنتخب السعودي لرفع الأثقال سراج آل سليم، حصيلةَ المملكة من الميداليات المتنوعة في دورة العاب التضامن الإسلامي الرياضية الخامسة "قونية2021" المقامة في مدينة قونية التركية إلى 15 ميداليةً (ذهبية واحدة و 10 فضيات وأربع برونزيات)، بعد أن حَقَّقَ اليوم 3 ميداليات فضية.وجاءت ميداليات آل سليم بعد أن خطف الميداليات الفضية لوزن 61 كجم برفعه في الخطف لـ123 كجم والنتر 154 كجم محققاً 277 نقطةً في المجموع العام، فيما حلَّ زميلُه الربَّاع نواف المزيدي في المركز السابع في منافسات وزن تحت 67 كجم بعد أن جمع 296 نقطةً، برفعه لـ136 في الخطف و 160 في النتر.ونالت الربَّاعة العنود الشهري المركزَ السادسَ لمنافسات وزن 59 كجم بمجموع 141 نقطةً مسجله رقماً شخصياً جديداً لها، برفعها لـ63 كجم في الخطف، و 78 كجم في النتر.من جهته،ضربَ المنتخبُ السعودي لكرة اليد، موعداً في نصف نهائي منافسات كرة اليد مع البلد المستضيف تركيا عند الساعة الثالثة من عصر غدٍ السبت بعد تعادله اليوم الجمعة في ختام مبارياته بالمجموعة الأولى مع نظيره القطري بنتيجة 27-27، وبهذه النتيجة، تأهَّلَ الأخضر كمتصدر للمجموعة بفارق الأهداف، تاركاً المركز الثاني لمنتخب قطر الذي سيلاقي متصدرَ المجموعة الثانية المنتخب الإيراني.وعن ألعاب القوى فقد اختتمت منافساتها في الدورة، بمشاركة الواثب حمود العلواني الذي حلَّ رابعاً في مسابقة الوثب الطويل بعد أن قفز لمسافة 7.80م، وفي سباق التتابع 4×100م، حلَّ العداؤون عبدالله أبكر وفهاد السبيعي وحمود العلواني ومحمد داود بالمركز الخامس بزمن 39.32 ثانية، وفي نهائي سباق 4×400م، حلَّ العداؤون إبراهيم فتيني ومازن الياسين ويوسف مسرحي ومحمد المعاوي بالمركز السابع بزمن 3.07.52 دقيقة.واختتم أحمد المولد مشاركة المنتخب السعودي للتايكوندو بخسارته من اللبناني مارك زينون بجولتين مقابل جولة ضمن منافسات وزن 74 كجم.وفي المصارعة، انهى مسفر السبيعي مشاركته بالدورة، بخسارته من نظيره الأذربيجاني محمدوف تال ضمن منافسات المصارعة الرومانية لوزن 63 كجم، كما خسر زميله إبراهيم فلاته من التركي كبشتا بيت الله في منافسات وزن 97 كجم، وخرج حسن برناوي (72 كجم) من المنافسة عقب اقصائه من الأوزبكي رحمتوف مورزبيك.وعلى صعيد كرة القدم عاود المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاما، تدربياته صباح اليوم عقب فترة الراحة التي منحها المدرب سعد الشهري للاعبين إثر مباراتهم أمس الأول أمام المنتخب المغربي.وشهدت تدريبات القدم إجراء تدريبات تكتيكية استعداداً لمواجهتهم في نصف نهائي مسابقة كرة القدم أمام المنتخب الجزائري بعد غدٍ الأحد.وفي رياضة رفع الأثقال يواصل ربَّاعو المنتخب السعودي لرفع الأثقال مشاركتهم بالدورة، عندما يدخل عبدالرحمن البلادي في منافسات وزن 73 كجم عند العاشرة والنصف صباحاً، وزميله علي العلوي في منافسات وزن 81 كجم عند الثانية عشر ظهراً.وتشهد منافسات المصارعة الرومانية التي تنطلق بداية من الحادية عشر والنصف صباحاً، مشاركة لاعب الأخضر ريان هوساوي في منافسات وزن 60 كجم، وأحمد بارحمة في منافسات وزن 67 كجم، وعمار هوساوي في وزن 77 كجم.// انتهى //22:16ت م0080