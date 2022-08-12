الجزائر 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واسدانتَ الجزائرُ بشدة الاعتداءات الإرهابية التي تعرَّضت لها وحدات من القوات المسلحة المالية في تيسيتي بمنطقة الحدود الثلاثة، التي تسببت في سقوط العديد من القتلى والجرحى.وأكدت الجزائر - في بيان لوزارة الخارجية- تضامنَها مع جمهورية مالي حكومةً وشعباً في حربها ضد الإرهاب، وجدَّدَت دعوتَها لتعزيز العمل على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل استئصال هذه الآفة التي ما فتئت تؤثر سلباً على السلم والأمن والتنمية في أفريقيا.// انتهى //23:38ت م0084