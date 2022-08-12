نيويورك 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واسحذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن النقص في تمويل عمليات الإغاثة يبلغ نحو 34 مليار دولار وهو الأكبر على الإطلاق.وأوضح المتحدث باسم أوتشا، ينس لاركيه، في بيان صحفي اليوم، أن نداءات الأمم المتحدة تهدف إلى الوصول إلى 204 ملايين شخص من الفئات الأكثر ضعفاً، مشيراً إلى أنه لم يسبق أن دُعي العاملون في المجال الإنساني للاستجابة لهذا المستوى من الحاجة، وسط بيئات أكثر خطورة من أي وقت مضى.// انتهى //23:39ت م0085