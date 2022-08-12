الطائف 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واسأقام نادي سباقات الخيل اليوم حفله السباقي الثالث والعشرين في موسم سباقات الطائف 2022 على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية، وسط حضور جماهيري كبير، حيث تضمن الحفل ثمانية أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات للخيل العربية الأصيلة وخيل الثروبيرد.وحقق الجواد "رائد " للمالك فهد العتيبي وقيادة الخيال محمد الدهام وتدريب بدن السبيعي جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية على مسافة 1400م، وسط تنافس قوي مع الجياد المشاركة في هذا الشوط.واستمتع الحضور بالفعاليات المصاحبة التي كان من أبرزها الفرق الفنية التي أدت الفلكلور التراثي والعروض الشعبية.وعلى ذات الصعيد يُقام غداً الحفل الرابع والعشرين المتضمن شوطي مساهمة النادي المخصصة للخيل المباعة في مزاد 2021 ، فيما ستتضمن الفعاليات المصاحبة للسباقات السحب على سيارة مقدمة من نادي سباقات الخيل للجماهير.// انتهى //23:39ت م0086