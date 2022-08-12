اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع
الجمعة 1444/1/14 هـ الموافق 2022/08/12 م واس
نيويورك 14 محرم 1444 هـ الموافق 12 أغسطس 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 424.38 نقطة، بما يعادل 1.27%, ليغلق عند 33761.05 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 267.28 نقطة أو 2.09%, ليغلق عند 13047.19 نقطة.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 72.88 نقطة أو 1.73%, ليغلق عند 4280.15 نقطة.
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